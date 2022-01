Una rete commerciale allargata a 92 paesi, via libera a due nuovi capannoni produttivi che nasceranno nel sito aziendale di Borgoricco, in provincia di Padova, un portafoglio prodotti totalmente rinnovato, nuovi software, nuovi magazzini, molti corsi di formazione del personale, oltre 15 milioni di fatturato nel 2021. Questa la strategia che ha portato l’italiana Idrobase Group, azienda specializzata nel cleaning, a riscuotere il riconoscimento Cribis Prime Company (indice di massima affidabilità economico-commerciale) e al top rating di Cribis Advisor (rating riconosciuto a livello globale e creato sulla base di un modello condiviso all’interno del network mondiale Dun & Bradstreet, che analizza più di 300 milioni di aziende, www.cribis.com). Il 2021 ha visto anche il lancio di due nuovi prodotti: la linea di sparanebbia “Elefante 90” per l’abbattimento della PM 2.5 in siti industriali con lavorazioni inquinanti ed il purificatore d’aria da batteri e virus (anche il Covid 19) BKM 3.0 in versione industriale per ambienti chiusi di grandi e medie dimensioni.