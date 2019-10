© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A dieci giorni dall', avvenuta domenica 29 settembre,Durante la visita il personale Hitachi ha illustrato al Capo dello Stato sia le tecnologie messe in campo nel Cityringen, sia il ruolo giocato da Hitachi nel supportare la mobilità di Copenhagen soprattutto per raggiungere l'"La visita del Presidente Mattarella al centro operativo Hitachi di Copenhagen, ha rappresentato un motivo di grande orgoglio per i nostri colleghi, e sottolinea le capacità del nostro business di trasformare la mobilità nelle principali città del mondo – afferma–. Siamo estremamente soddisfatti che il Presidente Mattarella abbia potuto constatare di persona il lavoro eccezionale realizzato a Copenhagen, insieme al nostro clientee siamo molto grati per la sua visita. Il nuovo sistema che abbiamo consegnato alla Capitale danese, come molti altri in giro per il mondo, – ha concluso Barr – sta contribuendo a migliorare la qualità della vita di milioni di persone".e connettendo i quartieri di Vesterbro, Nørrebro, Østerbro con Frederiksberg e il centro storico. Attualmentee, attraverso le quattro stazioni di scambio, i passeggeri hanno, al contempo, la possibilità di utilizzare le linee M1-M2 e ferroviarie. I treni senza conducente, il segnalamento e i sistemi complementari (chiavi in mano) della M3 sono stati realizzati damentre le opere civili sono state realizzate daDopo la visita dellache per la sua posizione al di sotto del canale di Slotsholm ha rappresentato per Salini Impregilo "una sfida tecnica", e del Museo Thorvaldsen, il presidente Mattarella è stato ricevuto dalla Regina Margherita II di Danimarca per una colazione al Castello di Amalienborg. Nel pomeriggio previsto un incontro con una rappresentanza della comunità italiana all'Istituto Italiano di Cultura.