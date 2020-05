Cdp, Nicola Bedin nuovo presidente Snam

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha annunciato di aver sceltocome prossimo Presidente di Snam.Le rende noto Cdp, specificando che la designazione, arrivata a seguito delle, sarà presentata all'Assemblea degli azionisti, convocata ilLa nomina sarà formalmente proposta da, società controllata da CDP e azionista diretta di Snam con una partecipazione pari al 31,038% del capitale sociale.Nicola Bedin, laureato in economia aziendale all'Università Bocconi di Milano, ha iniziato la sua carriera in Mediobanca ed è stato amministratore non esecutivo di Italgas, dove ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato Sostenibilità e membro del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate.Manager e imprenditore, è stato, fra l'altro, ad del Gruppo Ospedaliero San Donato, guidando il risanamento e il rilancio dell'Ospedale San Raffaele.