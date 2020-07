BTP Futura, i dati della prima emissione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Da lunedì 6 a venerdì 10 luglio sarà possibile sottoscrivere il, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.Il titolo sarà interamente destinato al rilancio dell'economia nazionale e avrà una struttura innovativa che premia la fiducia nella ripresa dell'Italia con cedole annuali garantite e rendimento crescente nel tempo.Le caratteristiche delsono:- Durata: 10 anni e rimborso dell'intero capitale nominale a scadenza- Rendimento: cedole semestrali con tassi cedolari annui minimi garantiti a rendimento crescente nel tempo in 3 step:per i primi 4 ann1: 1,15%dal quinto al settimo anno: 1,30%dall'ottavo al decimo anno: 1,45%I tassi definitivi saranno resi noti al termine del collocamento.- Bonus: per chi acquisterà il BTP Futura all'emissione e lo detiene fino a scadenza riceverà un premio fedeltà pari all'1% del capitale investito, che potrà aumentare fino ad un massimo del 3% sulla base della media del tasso di crescita annuo del PIL.- Periodo di sottoscrizione: dal 6 al 10 luglio- Taglio minimo: 1.000 euro e multipli- Commissione di sottoscrizione durante il collocamento: zero- Fiscalità: tassazione agevolata sui rendimenti al 12,5%