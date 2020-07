Btp Futura, emissione tra 6 e 10 luglio: premio fedeltà legato a crescita Pil

Ultimo aggiornamento: 2 Luglio, 16:46

La prima emissione delè rivoltae avrà luogo dattraverso il Mot, il mercato regolamentato elettronico gestito da Borsa Italiana.Lagarantiti di questa prima emissione del Btp Futura sarà comunicata al pubblico2020, mentre i tassi cedolari definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, il 10 luglio, e non potranno comunque essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti comunicati all'avvio del collocamento.A fronte del servizio reso dagli intermediari, durante il periodo di distribuzione del Btp Futura, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) riconoscerà agli intermediari, unadell'Ammontare Nominale Complessivo.- Durata 10 anni;- Tassi fissi predeterminati crescenti nel tempo in 3 step (1°-4° anno, 5°-7° anno, 8°-10° anno);- Premio fedeltà pari alla crescita media del Pil nominale annuo durante la vita del titolo (1% minimo-massimo 3%);- Prezzo di emissione alla pari (100) e rimborso unico a scadenza;- Tassazione agevolata: 12,5%% sui rendimenti ed esenzione in caso di successione;- Nessuna commissione all'acquisto durante il collocamento.Gli investitori individuali non italiani, ma residenti in Italia, dotati di codice fiscale, e i soggetti italiani con codice fiscale, ma residenti all'estero, possono partecipare al collocamento.L'Emittente corrisponderà unesclusivamente a chi ha acquistato il Btp Futura durante il periodo di collocamento e lo detiene fino alla scadenza. Tale premio sarà pari allanominale italiano calcolata sul periodo che intercorre tra l'anno di emissione del titolo e l'anno precedente quello di scadenza del titolo, arrotondata alla seconda cifra decimale. Il premio finaleEffettuando un, che nell'ultima emissione ha dato un%, 25bps sopra il rendimento del BTP quinquennale nel mercato secondario, gli esperti ipotizzano che il, un titolo che copre un arco temporale doppio, non possa offrire meno di(scadenza 2030) quotato sul secondario, che è pari all'1,4%. Il rendimento minimo dovrebbe essere dunque, poiché dovrebbe essere garantita unanei prosismi 10 anni, una ipotesi che in molti ritengono "fantasiosa".