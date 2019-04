Brillano i mercati europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, trainate dai dati positivi giunti dalla Cina con l'indice PMI manifatturiero salito a marzo a 50,5 punti che rappresenta il livello più' altro negli ultimi sei mesiL'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,24%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.290,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,10%, a 60,8 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +257 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,54%.ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dell'1,49%. Giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,62%. Tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dell'1,20%., che mostra un guadagno dello 0,87% sul FTSE MIB.Si distinguono a Piazza Affari i settori tecnologia (+2,89%), materie prime (+2,21%) e costruzioni (+1,84%).di Milano, troviamo Saipem (+3,56%): a sostenere il titolo le indicazioni arrivate venerdì scorso dall'Ad Stefano Cao, che nel corso di un evento sull'energia a Ravenna, ha ribadito il focus del gruppo sulla diversificazione del business - dall'energia al decomissioning senza dimenticare le infrastrutture - con particolare interesse per il mercato delle rinnovabili e del LNG.Acquisti inoltre su STMicroelectronics (+3,22%) e sulle banche come Unicredit (+2,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian, -0,86% per colpa di Goldman Sachs che ha tagliato la raccomandazione a "neutral" abbassando anche il target price.Discesa modesta per Telecom Italia, -0,63% dopo la chiusura positiva di venerdì, sulla decisione di Vivendi di rinunciare alla revoca di alcuni consiglieri di nomina del fondo Elliott.del FTSE MidCap, Anima Holding (+2,96%), Tod's (+2,71%), Banca Ifis (+2,38%) e Aeroporto di Bologna (+1,94%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Farmafactoring, che prosegue le contrattazioni a -7,10%.Seduta senza slancio per Mutuionline, che riflette un moderato aumento dello 0,33%.Preda dei venditori Technogym, con un decremento dell'1,28%.Tentenna Falck Renewables, con un modesto ribasso dello 0,77%.