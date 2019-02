Borse europee sui livelli precedenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in attesa di sviluppi nelle trattative commerciali tra USA e Cina, con il presidente americano Trump intenzionato a raggiungere un accordo.giungono segnali di rallentamento del settore manifatturiero cinese.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,146. L'Oro riporta una variazione pari a -0,1%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 53,56 dollari per barile.In salita lo spread, che arriva a quota +253 punti base, con un incremento di 10 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,69%.resta vicino alla parità Francoforte (+0,1%), si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,45%, piatta Parigi, che tiene la parità.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB a 19.765 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori automotive (+2,03%), servizi finanziari (+1,27%) e vendite al dettaglio (+1,27%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori chimico (-1,30%), materie prime (-1,00%) e utility (-0,50%).di Piazza Affari, su di giri Diasorin (+3,56%) dopo il via libera della FDA alla calprotectina in USA.Acquisti a piene mani su Ferrari, che vanta un incremento del 2,62% all'indomani dei conti 2018.Effervescente CNH Industrial, con un progresso del 2,36%.Andamento positivo per Unipol, che avanza di un discreto +1,85%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con -2,63%.Seduta negativa per Saipem, che mostra una perdita dell'1,25%.Sotto pressione A2A, che accusa un calo dell'1,01%.Scivola Tenaris, con un netto svantaggio dell'1,00%.Tra i, Piaggio (+3,09%), Datalogic (+2,97%), Credito Valtellinese (+2,91%) e Anima Holding (+2,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Salini Impregilo, che continua la seduta con -1,72%.In rosso SOL, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,61%.Spicca la prestazione negativa di OVS, che scende dell'1,20%.Piccola perdita per Aquafil, che scambia con un -0,21%.