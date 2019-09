Borse europee continuano la seduta in negativo

Listini in difficoltà in Europa durante la mattinata sulla scia del calo registrato in Asia e per i timori sulla crescita in Cina. Ad acuire le tensioni il calo del greggio a 56,5 dollari al barile (Wti -1,4%), in attesa del dato sulle scorte Usa. Milano e Parigi (-1,5%) sono le peggiori, precedute di poco da Francoforte e Madrid (-1,1% entrambe), mentre Londra

perde lo 0,95%.



In Piazza Affari scivolano Unicredit (-3,35%), Cmh (-3%), Saipem (-2,7%) ed Eni (-1,8%), a Parigi Renault (-3%) e

Total (-1,77%), mentre Bp cede oltre l'1,2% a Londra.



Ultimo aggiornamento: 12:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA