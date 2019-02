Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio.Si attendono sviluppi nelle trattative commerciali tra USA e Cina, con il presidente americano Trump intenzionato a raggiungere un accordo.giungono segnali di rallentamento del settore manifatturiero cinese ed europeo. Cresce l'attesa per la diffusione dei dati sul lavoro americani, in calendario nel pomeriggio.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.320,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a -0,11%.Torna a galoppare lo spread, che si posiziona a +259 punti base, con un forte incremento di 15 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,74%.tentenna Francoforte, che cede lo 0,20%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti beni per la casa (+0,80%), automotive (+0,61%) e vendite al dettaglio (+0,43%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti bancario (-2,17%), utility (-1,74%) e materie prime (-1,73%).Tra idi Milano, in evidenza Diasorin (+1,94%) dopo il lancio del test LIAISON della Calprotectina negli USA, Ferrari (+1,29%) all'indomani della diffusione sui conti 2018, Moncler (+1,22%) e CNH Industrial (+0,84%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con -5,46%. Seduta drammatica per Banco BPM, che crolla del 3,72%. Sensibili perdite per Saipem, in calo del 3,64%. In apnea UBI Banca, che arretra del 3,31%.del FTSE MidCap, Carel Industries (+2,63%), Tod's (+2,36%), Piaggio (+2,20%) e Datalogic (+2,12%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Popolare di Sondrio, che continua la seduta con -3,35%. Tonfo di Salini Impregilo, che mostra una caduta del 3,02%. Lettera su Mediaset, che registra un importante calo del 2,44% dopo la bocciatura di Barclays. Affonda OVS, con un ribasso del 2,33%.