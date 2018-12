Borse asiatiche in rally su allentamento tensioni commerciali

(Teleborsa) - Ottima seduta per le borse asiatiche, che chiudono la seduta in forte rialzo, sull'allentamento delle tensioni commerciali USA-Cina e sull'ipotesi che Pechino abbatta i dazi sulle auto USA. Ad alimentare gli acquisti anche la giornata favorevole delle borse europee e di Wall Street.



A Tokyo, l'indice Nikkei chiude con un netto rialzo del 2,15% a 21.602 punti, mentre il Topix ha guadagnato l'1,98% a 1.022 punti. Bene Seul che termina in vantaggio dell'1,44%.



Più caute le borse cinesi, con Shanghai che sale dello 0,3% e Shenzhen che recupera lo 0,13%. Sale anche Taiwan che conclude con un vantaggio dell'1,71%.



Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong viaggia in forte rialzo (+1,16%) assieme a Kuala Lumpur (+0,88%), Jakarta (+0,62%), Singapore (+1,13%) e Bangkok (+0,5%).



Positiva Mumbay (+1%) assieme a Sydney (+1,3%). © RIPRODUZIONE RISERVATA