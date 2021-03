Bonus tv, sono disponibili gli incentivi per l'acquisto di apparecchi di nuova generazione. Il bonus, del valore fino a 50 euro, è un'agevolazione per l’acquisto di tv e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare. L'incentivo è disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all'esaurimento delle risorse stanziate.

A chi spetta. Il bonus tv è riservato alle famiglie con Isee fino a 20 mila euro. Lo stanziamento complessivo previsto è di circa 150 milioni di euro. Il bonus viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato.

Come avere lo sconto. Per avere l'incentivo, i cittadini devono presentare al venditore una richiesta (scarica qui il modulo) per acquistare una tv o un decoder beneficiando del bonus. A tal fine devono dichiarare di essere residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare di fascia Isee che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus. Per verificare che una tv o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus è a disposizione una lista di prodotti “idonei”.

I venditori operanti in Italia, compresi quelli del commercio elettronico, che intendono aderire all’iniziativa, devono registrarsi sulla piattaforma telematica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, come indicato anche nella Guida all’uso dell’applicazione “Bonus TV” che fornisce dettagliate istruzioni sulle procedure da seguire per la vendita dei prodotti che hanno diritto al bonus.

