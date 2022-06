Bonus per imprese e giovani imprenditori, nuovo sito del Mise per orientarsi tra gli incentivi: come funziona

Il portale Incentivi.gov.it è un motore di ricerca per promuovere la conoscenza degli incentivi del Mise, compresi quelli previsti dal Pnrr, dedicati a chi vuol diventare imprenditore, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, a Enti e istituzioni.

Dalla home page, con un semplice click, si potrà:

Scegliere l’incentivo più adatto alle tue esigenze, seguendo uno dei quattro percorsi guidati

Trovare le agevolazioni per parola chiave

Visualizzare e approfondire le misure dedicate ad una particolare categoria

Esplorare l’intero catalogo degli incentivi applicando i filtri più adatti alle tue ricerche

Per ogni incentivo selezionato sarà quindi visualizzata una scheda sintetica sull’operatività della misura, con tutte le informazioni di dettaglio (es. cos’è, a chi si rivolge, cosa prevede). Si potranno consultare, inoltre, le date di chiusura e apertura dei bandi, le indicazioni per consultare la modulistica necessaria e i riferimenti che possono agevolare la compilazione della domanda. Per facilitare ulteriormente la comprensione dei termini più tecnici degli incentivi proposti c’è il Glossario.

Vai su www.incentivi.gov.it per essere imprenditore del tuo futuro, realizzare idee e progetti, investire in competitività e valorizzare il territorio.

Il ministro Giancarlo Giorgetti, nell'annunciare il lancio del nuovo portale, commenta: «Un’opportunità per realizzare idee e progetti imprenditoriali, per investire in competitività e valorizzare il territorio e che, come una bussola, permette di orientarci tra le agevolazioni che possono aiutare a creare sviluppo».