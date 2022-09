Bollette, cosa cambia da ottobre? Previsti rincari del 60% (e quelle del gas saranno mensili)

Mini-rivoluzione in arrivo per le bollette. Perché oltre ai rincari ai quali gli italiani si sono tristemente abituati negli ultimi mesi, la novità è che quelle del gas potranno arrivare ogni mese e non più ogni due come avviene oggi. Una sorta di rateizzazione che permetterà di spalmare più facilmente le spese nell'arco del tempo e di non gravare troppo sui bilanci familiari, ora che il prezzo del metano è letteralmente alle stelle. È con questo intento che l'Autorità per l'energia ha previsto la nuova possibilità di fatturazione mensile per le famiglie che ancora accedono al mercato tutelato (circa 7,3 milioni di clienti domestici, pari ad oltre un terzo dei 20,4 milioni totali). Modificando la recente delibera dello scorso luglio con cui ha disposto le nuove modalità di aggiornamento del costo della materia prima, l'Autorità ha tenuto conto «dell'esigenza di prevedere una maggiore periodicità di fatturazione nell'ambito del servizio di tutela, così da permettere ai clienti finali di conoscere più frequentemente la propria spesa e di redistribuire i pagamenti delle bollette su più mesi».

Una decisione presa dopo apposita consultazione su suggerimento dell'Unione nazionale consumatori e che va ad integrare proprio quella arrivata in estate, in piena esplosione dei prezzi, con lo scopo di rendere più sicure le forniture. In vista della partenza, il primo ottobre, del prossimo anno termico, si stanno infatti acuendo le criticità per i venditori nel reperire sui mercati all'ingrosso il gas necessario a soddisfare i propri clienti, anche domestici

Di fronte all'impennata delle quotazioni del gas (oggi in calo sotto i 180 euro, ma arrivate ad agosto ben oltre i 300), per intercettare in modo immediato le eventuali iniziative nazionali ed europee di contenimento dei prezzi, l'Arera aveva già deciso di sganciarsi totalmente dal Ttf di Amsterdam, non utilizzando più come riferimento le quotazioni a termine del mercato all'ingrosso internazionale, ma la media dei prezzi effettivi del mercato PSV italiano. Anche l'aggiornamento delle tariffe diventerà quindi da quest'autunno mensile, non più trimestrale e sarà ex post e non più ex ante come avvenuto finora, disgiungendo così le variazioni di prezzo relative all'elettricità da quelle sul gas. Alla fine di questo mese, saranno quindi aggiornate solo le tariffe della luce per i consueti tre mesi, mentre per stabilire il prezzo del gas del solo mese di ottobre bisognerà aspettare i primi giorni di novembre. Allo stesso tempo le imprese potranno, se pronte, fatturare con cadenza mensile e non più bimestrale. L'apertura dell'Arera viene giudicata un importante passo avanti dall'Unc, che l'ha proposta, ma non da altre associazioni dei consumatori. Il Codacons intravede possibili nuovi aggravi e preannuncia un ricorso al Tar. Consumerismo no-profit teme invece «una valanga di maxi-conguagli».

Gli aumenti delle bollette

Nell'ultimo trimestre dell'anno, quindi a partire da ottobre, le bollette elettriche in Italia potrebbero salire del 60%. E senza interventi del governo, addirittura del 100%. Quanto al gas, la bolletta per gli italiani potrebbe aumentare del 70% a fine ottobre. Sono le previsioni che fa Nomisma Energia, e la causa dei rincari è sempre la stessa: la corsa del prezzo del metano. In compenso, arriva la notizia positiva che gli stoccaggi di gas in Italia sono arrivati al 90%, l'obiettivo che si era fissato il governo. Ma il rischio razionamento non è sventato: se l'inverno sarà rigido, e se la Russia chiuderà i rubinetti, tra febbraio e marzo potrebbe diventare necessario tagliare i consumi. Nomisma stima che nel prossimo trimestre le bollette elettriche potrebbero aumentare di circa il 60%, con un nuovo massimo del prezzo dell'elettricità di 66,6 centesimi per kWh, 25 centesimi in più rispetto al trimestre precedente. Senza interventi del governo, l'impennata sarebbe addirittura del 100%. L'Arera (l'autorità pubblica che fissa le tariffe energetiche) renderà noto l'aggiornamento del costo della luce entro la fine di settembre. Per quello del gas, bisognerà aspettare l'inizio di novembre. Ma la stima preliminare di Nomisma Energia è di un rialzo del 70%. «Dopo due trimestri in cui le bollette sono rimaste ferme grazie ai forti interventi del governo, l'Arera è costretta a rivederle al rialzo da ottobre, almeno per quelle dell'elettricità - spiega il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli -. Per quella del gas, occorre aspettare la fine del mese di ottobre, perché con il nuovo meccanismo approvato la scorsa estate, le variazioni saranno mensili e si determineranno con i prezzi effettivi del mese concluso». Per Tabarelli, «assumendo che i prezzi del gas al mercato italiano all'ingrosso PSV, molto più basso del TTF di Amsterdam, si stabilizzino su tutto il mese di ottobre, si avrebbe una variazione del 70% della tariffa del gas al tutelato, a 210 centesimi per metro cubo». Sul fronte degli stoccaggi, è arrivata la notizia che l'Italia a fine settembre ha già riempito al 90% le sue riserve di gas. Il database Agsi+ di Gas Infrastructure Europe (Gie), l'organizzazione degli operatori europei delle infrastrutture del gas (gasdotti, depositi, rigassificatori) indica che le riserve nazionali di metano sono a 173,36 terawattora, l'89,62% della capacità complessiva. Un dato migliore di quello medio della Ue. Qui le riserve sono all'87,73%, 976,95 TWh. Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha detto più volte che l'obiettivo del governo è arrivare al 90% degli stoccaggi entro l'autunno. Obiettivo raggiunto, si può dire oggi. Però, i pericoli non sono spariti. «Che gli stoccaggi nazionali di gas siano arrivati quasi al 90% è una buona notizia - spiega Tabarelli -, ma non ci permette di essere completamente tranquilli per l'inverno. Se ci saranno molti giorni freddi e il consumo aumenterà, a fine febbraio o inizio marzo potremmo essere costretti a razionare il gas. Questo inverno non potremo ancora contare sul nuovo rigassificatore di Piombino e sull'aumento della produzione nazionale. Se la Russia dovesse chiudere del tutto i rubinetti, la situazione sarebbe ancora più difficile». Per evitare di arrivare al razionamento, il governo ai primi di settembre ha varato un piano di risparmi del gas per questa stagione fredda: meno 1 grado di riscaldamento negli edifici, 15 giorni in meno di accensione delle caldaie e 1 ora in meno al giorno (3,2 miliardi di metri cubi risparmiati); spinta alla produzione di energia da fonti diverse dal metano (2,1 miliardi); una campagna per promuovere comportamenti virtuosi da parte dei cittadini (2,9 miliardi). In totale, questo piano porterebbe una singola famiglia a risparmiare 607,58 euro all'anno in bolletta.

La stangata

Sono attesi quindi nuovi aumenti del costo delle bollette di luce e gas. Dal primo ottobre infatti l’Arera aggiornerà le tariffe. E la luce potrebbe arrivare a costare addirittura il doppio. Peggio: di questo passo, teme Assoutenti, nel 2023 il conto per le forniture energetiche toccherà quota 5.266 euro, sarebbe a dire il 300 per cento in più rispetto al 2020. Ma a ottobre cambierà anche il metodo di aggiornamento dei costi della materia prima gas per le famiglie che sono ancora nelle condizioni di tutela. Parliamo di circa 7,3 milioni di utenze domestiche, oltre un terzo del totale, il 35,6 per cento circa. L’aggiornamento avverrà su base mensile anziché trimestrale, prendendo come riferimento non più le quotazioni a termine del mercato all’ingrosso, ma la media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso Psv italiano. Il Psv è il principale punto di incontro virtuale per lo scambio e la cessione di gas tra gli operatori nel nostro Paese. Obiettivo: cercare di proteggere i consumatori e garantire la continuità delle forniture. Nei mesi scorsi l’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente ha spiegato che il ricorso a un meccanismo più dinamico di formazione del prezzo permetterà di non trasferire al consumatore i costi di copertura del rischio e di trasmettergli invece, nell’immediato, i vantaggi derivanti da eventuali decisioni assunte a livello comunitario, come il tetto al prezzo del gas. Il nuovo metodo, in vigore fino al termine della tutela gas, oggi previsto a gennaio 2023, riduce poi il rischio che i venditori non siano più in grado di garantire la propria operatività e quindi le forniture ai clienti. «Il meccanismo al debutto facilita il reperimento dei volumi necessari per soddisfare la domanda, grazie alla riduzione dei pericoli oggi legati alle differenze tra le quotazioni forward utilizzate per l’attuale aggiornamento di tutela e il prezzo spot a cui è possibile approvvigionare la parte di consumi non prevedibile in vista dell’inverno», ha chiarito l’Arera in una nota. Il valore della componente materia prima per la tutela gas verrà pubblicato sul sito dell’Autorità guidata da Stefano Besseghini all’inizio di ogni mese successivo al mese di riferimento. A ogni modo i nuovi rincari di luce e gas arriveranno in un momento particolarmente delicato, con un governo solo indicato dalle urne e uno in carica ma esclusivamente per sbrigare gli affari correnti. Tradotto: sul breve termine non sono attesi ulteriori aiuti.

Le tariffe che i consumatori tutelati pagano per la luce si aggirano attualmente intorno ai 25 centesimi al chilowattora. A ottobre l’asticella potrebbe raggiungere i 50 centesimi. Infine, i venditori dovranno fare i conti con nuovi obblighi di trasparenza. In caso di necessità di ricalcoli di prezzo rispetto a quanto precedentemente fatturato dovranno giustificare l’operazione ai clienti e illustrare nel dettaglio la modalità di determinazione dei prezzi. Assoutenti ha stimato che nei primi nove mesi dell’anno le famiglie italiane hanno pagato in media 1.231 euro in più rispetto al 2020 per le bollette di luce e gas, con la spesa per l’energia salita nel biennio 2021-2022 complessivamente del 92,7 per cento. In assenza di interventi efficaci di contrasto, nel 2023 il costo delle bollette appare destinato a gonfiarsi ulteriormente. Per la bolletta del gas, sottolinea sempre l’associazione dei consumatori, il conto potrebbe arrivare a 3.052 euro e a 2.214 euro per quella della luce.