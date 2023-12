Bollette del gas, prezzo in calo dell’1,3% per i consumi di novembre: la spesa per la famiglia tipo è di 1.431 euro

Bolletta del gas in calo dell'1,3% per i consumi di novembre rispetto ad ottobre per la famiglia tipo in tutela. Lo comunica l'Arera spiegando che "la variazione complessiva" di -1,3% "è determinata interamente dalla diminuzione della spesa per la materia gas naturale" pari a 42,53 euro a megawattora. "Rimangono invece invariati gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura" aggiunge l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

La famiglia tipo ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui.

La spesa per il gas per la famiglia tipo (che ha consumi medi di 1.400 metri cubi annui) nell'anno scorrevole (dicembre 2022-novembre 2023) è di 1.431 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 17,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (dicembre 2021-novembre 2022), rende noto l'Arera nella nota mensile sulle bollette del gas aggiungendo che sono "confermati per novembre e per tutto il 2023 l'azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento".