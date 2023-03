Martedì 7 Marzo 2023, 17:25

Bollette della luce, si va verso un taglio del 25-30% per il trimestre aprile-giugno anche se resta l'incognita degli aiuti del governo che scadono a fine marzo.

Bollette, a febbraio tariffa del gas -13% rispetto a gennaio. Primi acquisti dall'Ue: 2,3 miliardi di metri cubi all'Italia

Il calo del gas

All'inizio di questo mese l'Autorità per energia reti e ambiente (Arera) ha deciso un nuovo taglio per le bollette del metano di famiglie e imprese nel mercato tutelato. Nel mese di febbraio, ha annunciato l'Arera nei giorni scorsi, si pagherà il 13% in meno rispetto a gennaio, quando il taglio delle tariffe era stato già del 34%. Ora per fine mese si attende la decisione dell'autorità sulle tariffe dell'elettiricità.

Il taglio previsto per la luce

La previsione degli analisti, dopo la discesa del prezzo del gas, è di un taglio per la luce - sempre nel mercato tutelato nell'ordine del 25-30%, se le quotazioni delle materie prime non torneranno a impennarsi in questa ultima parte del mese. Le associazioni dei consumatori hanno già chiesto in coro la conferma dei sostegni in scadenza il 31 marzo. «Si rischia un aumento nelle bollette degli italiani da aprile», dicono le organizzazioni degli utenti, «vanificando i tagli delle tariffe dell'ultimo periodo».

Il rischio rincari senza aiuti del governo

Per le associazioni dei consumatori l'emergenza energia infatti non è ancora alle spalle ed è presto per abbassare la guardia sui sostegni alle famiglie. «Il prossimo 31 marzo scadrà l'azzeramento degli oneri di sistema misura che, se non prorogata, determinerà già da aprile un aumento del 5% per le bollette del gas e del 10,7% per quelle della luce, pari al peso degli oneri sulle fatture energetiche degli italiani», è il conto che fanno le associazioni dei conusmatori. Di qui la richiesta al governo Meloni di «prorogare il taglio degli oneri di sistema fino a che i prezzi dell'energia non torneranno ai livelli di inizio 2021».