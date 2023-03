Bollette, a febbraio tariffa del gas -13% rispetto a gennaio. Primi acquisti dall'Ue: 2,3 miliardi di metri cubi all'Italia

Le bollette scendono ancora. La tariffa del gas a febbraio sul mercato tutelato cala a 86,45 centesimi di euro al metro cubo, il 13% in meno rispetto a quella di gennaio, che già aveva visto una decisa riduzione. Lo rende noto l'Arera, l'autorità pubblica che fissa le tariffe energetiche sui mercati protetti. La tariffa del mercato tutelato viene fissata mensilmente, entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo, sulla base della media mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano, il Psv. A febbraio questo prezzo medio del Psv è stato 56,87 euro al megawattora.

La riduzione per il mese di febbraio secondo Arera si avvicina a compensare gli alti livelli di prezzo raggiunti nell'ultimo anno. La spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (marzo 2022-febbraio 2023) risulta di circa 1666,23 euro, +16% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (marzo 2021- febbraio 2022). Come previsto dalla Legge Bilancio, per il primo trimestre 2023 Arera ha già azzerato gli oneri generali di sistema anche per il gas. Confermata anche la riduzione della componente UG2 per i consumi gas fino a 5.000 metri cubi all'anno (cioè la compensazione alle imprese dei costi di commercializzazione) e la riduzione Iva sul gas al 5%.

In Italia i primi metri cubi di gas

L'Italia è tra i 22 Stati membri che hanno espresso il loro interesse preliminare nell'aggregare la domanda di gas a livello Ue. Lo indicano fonti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) al termine della riunione del board della piattaforma Ue per gli acquisti congiunti di gas. Il volume di gas segnalato da Roma per partecipare alla prima tranche di acquisti congiunti - che Bruxelles intende effettuare ad aprile - è intorno ai 2,3 miliardi di metri cubi. La speranza, hanno spiegato le stesse fonti, è di fare «ancora di più nell'interesse del tessuto industriale».