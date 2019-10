© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e, dato il contesto di elevato debito pubblico e risorse limitate in cui l'Italia si trova ad operare, lasu cui i fondi sono già stanziati.A dirlo è il presidente di Confindustria,, presente al premio Anima 2019. "Abbiamo detto che q, avendo un debito rilevante e risorse non rilevanti in termini di disponibilità, va fatta una operazione di medio termine", ha dichiarato ad Askanews."L'altro aspetto che stiamo segnalando da tempo è avere una sensibilità sulla questione temporale, attivare cantieri quanto prima per risorse già stanziate.".