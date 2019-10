Bnl, supporto alle aziende per l'internazionalizzazione e la sostenibilità

Ultimo aggiornamento: 15:37

Bnl Gruppo Bnp Paribas accanto agli imprenditori. L'istituto punta sulla “scelta” e sul “cambiamento” e si rivolge agli imprenditori per ribadire il proprio ruolo di banca per l’economia reale, al fianco delle aziende italiane e delle filiere produttive che rappresentano il Made in Italy tanto a livello nazionale quanto internazionale. Tutto ciò puntando a coniugare il business con la sostenibilità - economica, ambientale e sociale - per dare il contributo positivo di un gruppo attivo globalmente.Per questo è al via una campagna pubblicitaria con lo slogan «Cambiare in positivo è una scelta possibile. Per te e per gli altri» che sintetizza la strategia di #PositiveBanking che Bnl e Bnp Paribas stanno sviluppando con i clienti, stakeholders, fornitori e con le diverse community con cui interagiscono. Il focus di questo nuovo lancio sono gli imprenditori: il gruppo bancario conferma l'attenzione verso tutte le tipologie di aziende tramite un'offerta innovativa e sostenibile, grazie alla presenza diretta del Gruppo Bnp Paribas in 72 paesi nel mondo.«I team di consulenza specializzata di Bnl e di Bnp Paribas si pongono come partner delle aziende e, in questa logica di servizio, condividono con gli imprenditori strategie e soluzioni puntando ad innovazione e cambiamento, driver di competitività in Italia ed ancor di più sui mercati internazionali - afferma Regina Corradini D’Arienzo, Responsabile Divisione Corporate Banking dell'istituto -. Tutto ciò senza dimenticare gli aspetti di sviluppo sostenibile che rappresentano per le imprese moderne e socialmente responsabili un’opportunità attuale oltre che un’urgenza a livello globale. Bnl e il Gruppo Bnp Paribas sono in grado di offrire soluzioni innovative, anche su tecnologia e digitalizzazione, supportando le scelte di business delle aziende e delle filiere e facilitando uno sviluppo domestico ed internazionale attento all’ambiente e alla Società, per la creazione di un eco-sistema virtuoso. Ed è proprio sulla base di questo impegno che il Gruppo Bnp Paribas è per il secondo anno consecutivo “la migliore banca al mondo per la finanza sostenibile”».Si chiama “Positive Loan” il nuovo finanziamento che Bnl mette a disposizione delle piccole, medie e grandi imprese. La banca, si legge in un comunicato, ha già sviluppato con successo questo tipo di investimento a favore di importanti realtà imprenditoriali italiane come Aboca. La peculiarità del prodotto è data dalla presenza di un incentivo economico, ovvero dalla riduzione del tasso del finanziamento al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, abbinando così ai benefici economici un impatto positivo sulla comunità in cui l’impresa opera e sull’ambiente.Alle aziende è dedicata anche una piattaforma di servizi bancari e non solo: dalla gestione delle flotte aziendali ai servizi di pagamento elettronico con Axepta.Bnl in questo modo continua il suo impegno verso la sostenibilità. Il gruppo fino a oggi ha stanziato complessivamente 168 miliardi di euro in progetti che contribuiscono direttamente al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Uniti. È impegnata anche nel finanziamento delle energie rinnovabili: non sostiene, infatti, progetti di nuove centrali elettriche a carbone e aziende impegnate nell’estrazione e commercializzazione di shale oil, shale gas e petrolio dall’Artico.La campagna pubblicitaria di Bnl, firmata da Tbwa\Italia sarà in onda per due settimane su tv, radio stampa, affissioni e sui canali digitali.