Bankitalia vede oltre la recessione: «L'economia italiana torna a crescere». Bene il lavoro

Il bollettino economico di Bankitalia parla di un'economia che «avrebbe lievemente recuperato» dopo la recessione tecnica della seconda metà del 2018. «Secondo nostre stime nei mesi invernali l'attività economica sarebbe tornata a crescere». «Il modesto calo dell'occupazione, che nel trimestre autunnale ha riflesso la fase di debolezza ciclica, non sarebbe proseguito nel bimestre gennaio-febbraio», prosegue il rapporto di Via Nazionale.



«Nel quadro programmatico per i prossimi anni sia il disavanzo sia il debito si ridurrebbero, anche grazie al gettito atteso dalle cosiddette clausole di salvaguardia». Lo scrive, nel bollettino economico, la Banca d'Italia riferendosi al Def e alle clausole che prevedono l'aumento dell'Iva e delle accise. © RIPRODUZIONE RISERVATA