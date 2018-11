Intesa anticipa l'acquisto: «Dimmi il tuo reddito e io ti assicuro il mutuo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima della valutazione dell'immobile, la concessione di un mutuo richiede un'attenta valutazione reddituale. Paolo Melone, responsabile mutui di Intesa Sanpaolo, punta l'attenzione a questo elemento per spiegare la costante propensione dell'Istituto leader di mercato (circa il 30% dei mutui erogati sono concessi da Intesa) a erogare mutui immobiliari per gli italiani che vogliono comprare casa. «Negli anni - sostiene Melone - non abbiamo mai smesso di erogare mutui, privilegiando in ottica prudenziale le soluzioni più sostenibili per i clienti: rate flessibili, durate più lunghe, riconoscendo a beneficio dei clienti i positivi effetti della politica dei tassi bassi promossa dalla Bce». Un approccio che ha da sempre evitato di entrare nel vortice delle sofferenze: «Ad esempio la copertura assicurativa prevista per i mutui con un rapporto tra il valore del mutuo e quello dell'immobile oltre il classico 80% è un ulteriore elemento di affidabilità e sostenibilità che va beneficio del cliente», aggiunge Melone.Mutuo in Tasca è la proposta commerciale che ha preso il via nell'estate di quest'anno: «Si tratta di una iniziativa molto semplice, che si propone di favorire chi vuole comprare casa, soprattutto i più giovani. Offriamo la possibilità di ottenere gratuitamente una delibera per l'erogazione di un mutuo - spiega Melone - a prescindere dall'identificazione di un immobile su cui accenderlo. Viene offerta una valutazione di un importo massimo, in funzione della capacità reddituale. Poi il cliente ha sei mesi di tempo per cercare casa, con tranquillità, sapendo con certezza di quale somma può disporre. Non solo, assicuriamo l'erogazione del 10% di quella somma come anticipo per le spese necessarie all'operazione, dai costi dell'agenzia immobiliare alle prime spese per sostenere il compromesso».Una strada in discesa, che si propone di mettere nelle condizioni tutti coloro che lo vogliano approfittare di un mercato ancora appetibile: «I tassi sono ancora molto bassi. Possiamo ritenere che il punto minimo sia stato superato, ma siamo ancora in una condizione difficilmente ripetibile nel futuro. Infatti consigliamo di scegliere il tasso fisso, la modalità che viene adottata da più del 90% della nostra clientela».La crescita del mercato è ancora timida. I prezzi del mercato immobiliare 2018 sono segnalati in leggera ripresa Il mercato dei mutui è un po' più brillante, «perché abbiamo offerto soluzioni dedicate all'acquisto come ad esempio il Mutuo Giovani e il MutuoUp. E' un momento di ottime opportunità per comprare, per spostarsi dall'affitto alla proprietà».