Banca Generali, nel 2018 raccolta netta a 5 miliardi

Ultimo aggiornamento: 16:38

Banca Generali ha realizzato nel 2018 una raccolta netta di 5,02 miliardi di euro. Nel solo mese di dicembre la raccolta netta è stata pari a 470 milioni, in crescita rispetto ai mesi precedenti nonostante la forte volatilità dei mercati, mentre la raccolta gestita si è attestata a 245 milioni.Nell'ambito del gestito, l'attenzione s'è concentrata sui nuovi comparti della Sicav lussemburghese Lux Im (107 milioni nel mese, 758 milioni nell'anno) e nelle soluzioni assicurative. Tra queste si conferma elevato l'interesse per BG Stile Libero (59 milioni nel mese, 1.040 milioni nell'anno) e in crescita quello per le polizze di Ramo I (81 milioni nel mese, 575 milioni nell'anno) particolarmente apprezzate nei periodi di elevata volatilità dei mercati finanziari come a dicembre.I flussi di risparmio amministrato sono risultati particolarmente elevati il mese scorso di riflesso alla forte instabilità dei mercati, portando il totale da inizio anno a circa 2,8 miliardi. All'interno di questa voce sono compresi gli strumenti amministrati per la protezione e diversificazione del portafoglio, come i private certificate e le altre operazioni sul primario promossi dalla Banca (54 milioni nel mese e 680 milioni nell'anno). Il servizio di consulenza evoluta ha superato a fine anno i 2,34 miliardi di masse.L’amministratore delegato dell'istituto, Gian Maria Mossa, ha commentato: «Un risultato molto solido e soddisfacente in un anno importante ed intenso in cui abbiamo posto le basi per una nuova fase di crescita futura della banca. Abbiamo rivisto e allargato la gamma d’investimento e i servizi per la protezione patrimoniale arricchendo gli strumenti a disposizione dei nostri consulenti e dei clienti. Abbiamo avviato un nuovo percorso nel digital banking e aperto nuove opportunità di business grazie alle operazioni straordinarie. Siamo certi che le scelte fatte ci consentiranno di rafforzare la leadership della banca e proseguire quel percorso di crescita distintiva che ci caratterizza. Guardiamo con grande ottimismo e fiducia al nuovo anno appena iniziato».