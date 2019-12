Axpo, risultati in crescita e ricavi oltre quota 4 miliardi

Ultimo aggiornamento: 20:51

Il gruppo energetico svizzero Axpo ha registrato nell'esercizio 2018/2019 chiuso a fine settembre un utile operativo (ebit) di 850 milioni di franchi (circa 777 milioni di euro) contro i 348 milioni di un anno prima. Esclusi gli effetti straordinari l'ebit è aumentato del 56% a 542 milioni di franchi. L'utile netto è cresciuto in un anno 865 milioni di franchi (da 131 milioni). Il giro d'affari si è attestato a 4,86 miliardi di franchi (circa 4,4 miliardi di euro) dai 4,85 miliardi di franchi di un anno fa.Il trading e le vendite, spiega una nota, hanno contribuito notevolmente al risultato. Oltre ai maggiori volumi di vendita di energia elettrica e alla vendita di parchi eolici, anche il buon rendimento dei fondi di smantellamento e smaltimento rifiuti, nonché le modifiche normative hanno avuto un impatto positivo sugli utili. Il contributo fornito dai servizi ausiliari è tornato a corrispondere al livello elevato dell'anno precedente, mentre i minori ricavi dell'elettricità hanno inciso negativamente sull'ebit di 104 milioni di franchi rispetto all'anno precedenteNata in Svizzera nel 1914, Axpo è presente oggi in oltre 30 paesi e occupa 4.500 persone. In Italia il gruppo, guidato da Simone Demarchi, è attivo dal 2000 e opera soprattutto nel mercato delle imprese. Da poco ha lanciato anche una offerta commerciale per le famiglie con il marchio Pulsee.