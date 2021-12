Axpo, utile in crescita a 607 milioni di franchi

Il gruppo svizzero dell'energia Axpo ha chiuso l'esercizio 2020-21 (terminato il 30 settembre scorso) con utili in crescita. Contributi positivi, sottolinea una nota, sono arrivati da tutte le aree di business. I ricavi totali del gruppo sono saliti a 6 miliardi di franchi (5,8 miliardi di euro), in cresciuta dai 4,8 miliardi dell'anno precedente. Il risultato operativo (ebit) si è attestato a 500 milioni di franchi (circa 480 milioni di euro), in calo rispetto agli 826 milioni di franchi dell'anno prima ma in linea con le previsioni. L'utile d’esercizio è stato invece di 607 milioni di franchi (583 milioni di euro), in crescita da 570 milioni di franchi. Proposta inoltre la distribuzione di dividendi per 80 milioni di franchi. L'esercizio 2020-21, rileva ancora la società, "è stato caratterizzato dall'elevata volatilità dei prezzi dell'energia, in forte aumento, in particolare nell'ultimo mese dell’esercizio".

Christoph Brand, ceo di Axpo, ha sottolineato che il gruppo "ha ottenuto buoni risultati in un contesto di mercato volatile. Ancora una volta, l'interazione delle diverse aree di business e la diversificazione internazionale si sono rivelati fattori critici di successo. Contemporaneamente, ci siamo concentrati con successo sui tre pilastri della nostra strategia - espansione delle energie rinnovabili all'estero, crescita del business dei clienti internazionali e nel trading, assunzione di un ruolo di primo piano sulla strada per un futuro energetico CO2 -free in Svizzera - rafforzando il nostro posizionamento nel lungo termine. La nostra ambizione - ha concluso Brand - è di riuscire a dare un contributo significativo alla transizione energetica".

Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia, ha aggiunto: “In un anno ancora una volta difficile, Axpo si conferma uno dei principali attori sul mercato dell’energia mantenendo la propria stabilità, nonostante il fatto di dover fronteggiare le molte complessità di un mercato che prova a superare la crisi dovuta alla pandemia. Vincente, ancora una volta, la capacità di interconnessione intelligente tra produzione, trading e attività con i clienti, come dimostra l’incremento negli utili, risultato per il quale Axpo Italia ha fornito un importante contributo”.