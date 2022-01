Auto, è Toyota il produttore che ha totalizzato più vendite nel 2021

Venerdì 28 Gennaio 2022, 17:45







(Teleborsa) - Toyota Motor si è confermata nel 2021 il produttore di automobili più venduto al mondo. Lo ha fatto sapere lo stesso gruppo giapponese evidenziando di aver "mantenuto la produzione nonostante un anno di turbolenze nella catena di approvvigionamento". In particolare, le vendite del gruppo Toyota, che includono quelle di Daihatsu Motor e Hino Motors, sono aumentate del 10% a 10,5 milioni di unità per l'anno. IL risultato si confronta con le consegne del gruppo Volkswagen di 8,88 milioni di veicoli. Il 2021 segna il secondo anno consecutivo per Toyota in cima alle vendite globali.