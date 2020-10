AstraZeneca-Oxford, Fda Usa amplia indagine su sicurezza vaccino. Europa accelera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo l'interruzione dei test all'inizio del mese, quando nel nel Regno Unito, uno dei pazienti che vi si stavano sottoponendo si era ammalato, l'sta per avviare l'esame del vaccino contro il coronavirus sviluppato dall'Il via alla procedura – secondo fonti di Bloomberg – potrebbe essere avviato già questa settimana. Ilaveva dichiarato lo scorso luglio che il via libera alla ripresa dei test sarebbe arrivato dopo l'estate e che la prima approvazione di un vaccino avrebbe potuto giungere entro fine anno.Leavevano ripreso l'esame del vaccino meno di una settimana dopo la sua interruzione, mentre frenano glidovedal momento che lal'agenzia Usa di supervisione dei farmaci e del cibo, ha chiesto ulteriori approfondimenti.Nel frattempo, hanno denunciato sulle pagine del Washington Post, le interferenze dell'amministrazione Trump sugli standard scientifici di approvazione del vaccino anti Covid. Gli ex funzionari sostengono che persone vicine al presidente vogliono impedire all'agenzia di emettere ulteriori linee guida sui suoi criteri per giudicare la sicurezza e i benefici di un potenziale vaccino. Lo scorso 15 settembre, ilha revocato l'autorità della Fda sulle regole per la sicurezza alimentare e i farmaci, riversandola su se stesso. "Ciò è avvenuto sulla scia di riconosciuti atti di influenza politica sulle comunicazioni del coronavirus, di significative inesattezze da parte del segretario e di altri leader politici sui benefici dell'idrossiclorochina e del plasma convalescente. A rischio è la capacità della Fda di prendere decisioni indipendenti e basate sulla scienza", si legge nell'editoriale.sono, invece, ripresi anche inSe in condizioni normali, sono necessari molti mesi perché le autorità esaminino i farmaci sottoposti dalle case produttrici, in casi di emergenza viene avviata una procedura accelerata per stabilire se autorizzare l'uso del farmaco. Secondo Bloomberg, per il vaccino di Oxford verrà adottata tale procedura che era stata utilizzata lo scorso aprile per valutare l'efficacia del Remdesivir, che ha poi avuto un via libera condizionato tre mesi dopo.