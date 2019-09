ASPI, accelera su uso società esterne per monitoraggio della rete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi, ha confermato la sospensione, decisa lo scorso 14 settembre, da ogni ruolo e mansione dei due dipendenti interessati da provvedimenti cautelari nell'ambito dell'indagine sui viadotti svolta dalla magistratura di Genova. Il Consiglio ha inoltre confermato l'operazione "Trasparenza Totale" degli atti della Società, con la creazione die ricevere così la documentazione richiesta.L'Amministratore Delegato ha riferito in merito alle iniziative già avviate nella seconda metà del 2018 e proseguite nel 2019 riguardanti la verifica della sicurezza dei viadotti, nonché alfinalizzato ad asseverare lo stato di sicurezza delle infrastrutture che si intende proseguire con primarie società esterne al Gruppo.Nel corso della due diligence, che terminerà entro marzo 2020, in nessun caso sono state rilevate situazioni di potenziale rischio statico e inoltre i programmi di. In un'ottica di anticipazione, sono stati già programmati interventi considerevoli, in numero e impegno economico.Il Collegio Sindacale ha inoltre preso atto della messa a regime del nuovo assetto organizzativo con un avvicendamento che ha interessato, tra l'altro, oltre il 50% delle figure apicali delle direzioni operative.