Arance dalla Sicilia in Cina: primo carico di due container lungo la via della seta

Le arance siciliane, qualità moro e tarocco, arrivano per la prima volta in Cina lungo la Via della Seta marittima: il primo carico, partito a fine gennaio da Catania ha raggiunto Ningbo, nello Zhejiang, dove il 23 marzo si terrà una cerimonia inaugurale.

Via della Seta, Cina: «L'Italia farà la scelta giusta»

Via della Seta, Moavero: «Con Cina recuperiamo divario con altri Paesi Ue, alleanza con Usa resta pilastro»



Nello stesso giorno a Roma, durante la vista del presidente Xi Jinping, ci sarà invece la firma dell'accordo Cina-Italia sull'export di agrumi. «Sono due container di 40 piedi da 40 tonnellate totali», dice Salvo Laudani, marketing manager della Oranfrizer, la società che ha promosso l'iniziativa.

Ultimo aggiornamento: 21:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA