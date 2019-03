ROMA Il presidente cinese Xi Jinping durante la visita in Italia vedrà «il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico». Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang, ricordando che la missione di Xi «espanderà gli scambi culturali e di persone e darà un contributo alle relazioni tra Cina e Unione Europea, alla pace e allo sviluppo mondiale». Il 2019 segna per Cina e Italia «il quindicesimo anniversario della partnership strategica complessiva con uno slancio buono nelle relazioni bilaterali». Geng, in conferenza stampa, ha poi ripercorso per sommi capi la missione del 21-26 marzo rimandando i media al briefing dedicato di mercoledì. Dopo l'Italia, Xi sarà nel Principato di Monaco su invito di Alberto II e subito dopo in Francia dal presidente Emmanuel Macron, per la seconda volta in 5 anni. Un'occasione per «portare la fiducia reciproca» tra Parigi e Pechino «verso nuovi livelli». © RIPRODUZIONE RISERVATA