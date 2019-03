Via della Seta, Cina: «L'Italia farà la scelta giusta»

«La scorsa settimana il mio collega ha risposto a domande simili molte volte e vorrei sottolineare che la cooperazione tra Cina e Italia sotto l'iniziativa Belt and Road è di beneficio reciproco: credo che l'Italia farà la scelta giusta sulla base dei propri interessi». Così il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang sulle resistenze Usa all' adesione di Roma alla nuova Via della Seta con un memorandum la cui firma è attesa durante la visita di Stato in Italia del presidente Xi Jinping che inizierà giovedì 21 marzo.

Cina, Via della seta: da Palazzo Chigi nessuna modifica al memorandum

Italia-Cina, il memorandum passa. Conte: «Accordo non vincolante». Di Maio: «Si firma»

© RIPRODUZIONE RISERVATA