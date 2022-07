Antares Vision è partner tecnologico di 3 progetti di ricerca NextGenerationEU

(Teleborsa) - Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, è partner tecnologico di eccellenza in tre progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'Unione europea, attraverso il programma NextGenerationEU, per un valore complessivo di circa 900 milioni di euro. "Per la realizzazione di questi progetti il gruppo mette a disposizione il proprio know-how, l'expertise e l'ecosistema delle proprie soluzioni tecnologiche: dalla tracciabilità, all'ispezione per il controllo qualità, fino alla integrazione dei dati anche con l'applicazione dell'intelligenza artificiale", ha commentato Emidio Zorzella, presidente e co-amministratore delegato.

In ambito Life Science, ha siglato un accordo in qualità di fondatore con il Centro Nazionale di Ricerca "Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA" di Padova, finanziato per 400 milioni di euro. Nel settore AgriTech, ha siglato un accordo con il Centro Nazionale di Ricerca per le "Tecnologie dell'Agricoltura - Agritech" presso l'Università di Napoli Federico II, finanziato per 477 milioni di euro.

Infine, nel comparto Digital Healthcare, ha siglato un accordo con Università degli Studi di Brescia e Dompè Farmaceutici per lo sviluppo di un sistema integrato di infrastrutture sanitarie. Il progetto è il risultato di un partenariato pubblico e privato chiamato LIGHT (Lifescience Innovation Good Healthcare Technology), che ha raccolto 19,5 milioni di euro di fondi.

"L'obiettivo è di offrire una piattaforma tecnologica per garantire la sicurezza, la trasparenza, l'efficienza e la sostenibilità di prodotti, processi e filiere - ha aggiunto Zorzella - Il valore aggiunto di queste collaborazioni inaugura un nuovo paradigma per fare sistema fra aziende ed Enti di eccellenza grazie alla tecnologia, volto a garantire innovazione per la salute e la sicurezza delle persone e quindi una migliore qualità della vita".