Ansaldo Sts si prepara a lasciare Piazza Affari. Hitachi al termine della sua Opa totalitaria è arrivata a detenere il 99,156% del capitale e si avvia verso lo squeeze out. Borsa Italiana ha disposto che le azioni di Ansaldo-Sts siano sospese nelle sedute del 28 e 29 gennaio e revocate dalla quotazione e negoziazione dal 30. Dopo il braccio di ferro lungo tre anni con il fondo Elliott dal quale ha acquistato il 31,8% di Ansaldo Sts al prezzo di 12,7 euro per azione, firmando un assegno da 807 milioni, Hitachi si appresta dunque a sfruttare in pieno le sinergie con STS, integrandola nel suo gruppo, e affrontare con spalle più larghe la concorrenza con colossi come Almston-Siemens o quella dei cinesi di Crrc. © RIPRODUZIONE RISERVATA