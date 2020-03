Angelini Pharma compra i diritti commerciali di ThermaCare

I diritti commerciali di ThermaCare a livello globale, escluso il Nord America, passano ad Angelini Pharma che li ha acquisiti da Gsk. L'accordo comprende anche il sito produttivo americano dedicato a ThermaCare ad Albany, Georgia. L'acquisizione permetterà ad Angelini Pharma di rafforzare il business Consumer Healthcare, consolidando la sua presenza a livello internazionale.

La terapia del calore è ampiamente riconosciuta nel contribuire ad alleviare il dolore muscolare, ridurre l'indolenzimento e sciogliere i muscoli tesi. A questo proposito, ThermaCare utilizza una tecnologia brevettata che produce calore reale per aiutare il corpo a ricostruire i tessuti danneggiati e accelerare la guarigione. I prodotti ThermaCare sono formulati per schiena & anca, collo, polso & spalla, ginocchio & gomito, muscoli multifunzionali e articolazioni. «Oltre ai farmaci da prescrizione, Angelini Pharma è riconosciuta per aver costruito un business di successo nel settore dell'healthcare fornendo continuamente soluzioni di alta qualità ai nostri clienti», ha detto l'amministratore delegato di Angelini Pharma, Pierluigi Antonelli. «Sono convinto che l'accordo ThermaCare rappresenterà un significativo motore di crescita per la nostra espansione internazionale». «Thermacare è un key brand globale, siamo molto orgogliosi di aver vinto una competizione internazionale

-hanno commentato il Presidente di Angelini Holding, Francesco Angelini e i Vicepresidenti Thea Paola Angelini e Sergio Marullo di Condojanni .

