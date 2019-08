Ancelor Mittal, è scontro con il Governo sull'immunità penale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Ad affermarlo èil colosso siderurgico subentrato a Ilva in amministrazione straordinaria da novembre. "Senza immunità è molto difficile continuare per qualsiasi operatore" spiega Mittal nella conference call sui conti semestrali, assicurando che"Si sta lavorando – aggiunge il Direttore – "per approvare nuove leggi o una nuova legislazione che ripristini l'immunità che avevamo. Le leggi non sono state ancora approvate ma ci hanno dato l'indicazione che lo faranno prima di settembre"."A Taranto abbiamo abolito l'immunità penale che aveva introdotto il Pd. Proteggeva chi gestiva quello stabilimento anche in caso di responsabilità da morti sul lavoro o disastri ambientali. Oggi qualcuno ha detto che l'immunità tornerà. È falso", scrive Di Maio. "Non vi è allo studio un provvedimento per ripristinare l'immunità. Come più volte ribadito si vuole intervenire esclusivamente sull'attuazione del piano ambientale nel più breve tempo possibile.Ogni altra dichiarazione non corrisponde al vero", chiarisconoAlla luce della smentita sul ripristino dell'immunità,Dopo l'annuncio, lo scorso aprile, da parte di Di Maio, della soppressione dell'immunità, introdotta da una legge del 2015 e cancellata dall'articolo 46 del decreto legge Crescita a partire dal prossimo 6 settembre,Nella questione si sono schierati con la multinazionale anchesecondo i quali AncelorMittal aveva di fatto ereditato l'immunità insieme all'azienda e non si possono cambiare le regole in corso d'opera.