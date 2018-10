Amazon, record di utili nel trimestre ma il titolo perde su Wall Street

Ultimo aggiornamento: 11:00

Utili di record per Amazon, che arrivano a quasi 3 miliardi di dollari. È il secondo trimestre di fila, che il colosso americano dell'e-commerce segna un risultato sorprendente. Ma il titolo perde l'8% su Wall Street: a pesare sono state le vendite, che in tre mesi sono cresciute più lentamente. Questo andamento delle vendite va avanti da oltre un anno.Nei tre mesi al 30 settembre scorso, Amazon ha registrato 2,9 miliardi di dollari di utili netti, o 5,75 dollari per azione, in rialzo da 256 milioni, o 52 centesimi per azione, del terzo trimestre del 2017. Le stime degli analisti sono state stracciate visto che erano ferme a 3,14 dollari per azione. Quello tra luglio e settembre è stato il quarto trimestre consecutivo con profitti superiori al miliardo di dollari. I ricavi - che includono quelli generati dai supermercati Whole Foods - sono cresciuti del 29% annuo a 56,6 miliardi, sotto il consenso per 57,1 miliardi.