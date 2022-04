Amazon, risultati e outlook deludenti. Aumentano i costi

(Teleborsa) - Amazon ha registrato vendite nette in aumento del 7% a 116,4 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022, rispetto ai 108,5 miliardi di dollari del primo trimestre 2021 e ai 116,3 miliardi di dollari attesi dal mercato. Il colosso dell'e-commerce ha registrato una perdita di 3,8 miliardi di dollari, o 7,56 dollari per azione, rispetto a un profitto di 8,1 miliardi di dollari, o 15,79 dollari per azione, un anno prima. Ciò riflette in parte un impatto da 7,6 miliardi di dollari per la perdita di valore della sua partecipazione nel produttore di veicoli elettrici Rivian.

In Nord America, il mercato più grande dell'azienda, le vendite sono aumentate dell'8% mentre le spese operative sono aumentate del 16% a 71 miliardi di dollari. Le vendite di Amazon Web Services sono aumentate del 36,5% rispetto all'anno precedente a 18,44 miliardi di dollari, al di sopra dei 18,27 miliardi di dollari previsti da Wall Street.

"Oggi, poiché non stiamo più inseguendo la capacità fisica o di personale, i nostri team sono concentrati sul miglioramento della produttività e dell'efficienza dei costi in tutta la nostra rete di evasione ordini - ha commentato il CEO Andy Jassy - Sappiamo come farlo e l'abbiamo già fatto. Questo potrebbe richiedere del tempo, in particolare mentre lavoriamo attraverso le continue pressioni inflazionistiche e sulla catena di approvvigionamento, ma vediamo progressi incoraggianti su una serie di dimensioni dell'esperienza del cliente, comprese le prestazioni della velocità di consegna".

Per il secondo trimestre dell'anno le vendite nette dovrebbero essere comprese tra 116 e 121 miliardi di dollari, o in crescita tra il 3% e il 7% rispetto al secondo trimestre 2021. La perdita operativa dovrebbe essere compresa tra 1 e 3 miliardi di dollari, rispetto all'utile di 7,7 miliardi nel secondo trimestre 2021. Gli analisti si aspettavano, in media, indicazioni per ricavi a 125,5 miliardi di dollari.