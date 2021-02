© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Formalizzata dal Governo dil'attesa nuova stretta ai confini per cercare di scongiurare lLo ha confermato alla Camera dei Comuni il Ministro della Sanitàllustrando l'introduzione di misure che da lunedì prevedono l'obbligo di altri(dopo 2 e 8 giorni dall'ingresso), oltre a quello inper chiunque sia autorizzato a viaggiare o rientrare nel Regno Unito da ogni Paese al mondo, in hotel o a casa, durante la già prevista quarantena di 10 giorni: quarantena che non sarà piùNon soloin Gran Bretagna a partire dalla settimana prossima per eventuali violazioni recidive delle nuove norme rafforzate anti Covid imposte a chi viaggia nel Paese in modo da limitare il rischio d'importazione di varianti del coronavirus.A dare l'annuncio Hancock, evocando sanzioni pecuniarie daper i recidivi. Ai viaggiatori in arrivo da(Italia esclusa) tenuti a isolarsi in hotel sorvegliati, e non in casa, saranno inoltre addebitati costi pari aLaintanto, ha superato gli 80.000 morti dall'inizio della pandemia mentre ilnelle ultime 24 ore,