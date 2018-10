Alitalia, anche Delta Airlines in pista per acquistare la compagnia di bandiera italiana

Anche l'americana Delta Airlines è in pista per Alitalia. Secondo quanto riferiscono fonti vicine all'operazione, il vettore Usa avrebbe presentato un'offerta per l'acquisizione della compagnia. Massimo il riserbo sui contenuti della proposta avanzata ai commissari straordinari di Alitalia.



Sulle mosse di Delta i riflettori erano puntati da tempo. Dalla compagnia americana, infatti, si attendeva la presentazione di un'offerta non vincolante per poter svolgere, spiegano le stesse fonti, la due diligence prima di mettere sul piatto una proposta vincolante. Delta è partner di Alitalia nella joint venture transatlantica, che schiera anche Air France-Klm. Ultimo aggiornamento: 21:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA