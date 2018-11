Alitalia, ok commissari a offerta Fs. Battisti: parliamo anche con Easyjet

Ultimo aggiornamento: 19:30

Fs, secondo quanto si apprende, ha ricevuto la lettera dei commissari straordinari di Alitalia in cui si dice che la loro offerta «è stata positivamente valutata» dagli stessi commissari «sentito il ministero vigilante».«Abbiamo fatto l'offerta, aspettiamo che il Mise ci confermi che l'hanno accettata», ha l'amministratore delegato delle Fs, Gianfranco Battisti, spiegando che «aspettiamo che ci presentino le condizioni e siamo pronti a partire nei tempo giusti e nel momento in cui ci verrà ufficializzato il ruolo saremo noi a gestire la partita delle negoziazioni». Sul nuovo piano, ha aggiunto «evidentemente alcune evoluzioni di mercato rendono necessarie alcune integrazioni e contiamo di avere un piano definito a fine gennaio».«Siamo convinti della bontà a livello trasportistico del progetto, ci crediamo e abbiamo l'ambizione e la maturità industriale per poter garantire la leadership di un processo integrato per la mobilità del Paese», ha aggiunto Battisti.«Stiamo interloquendo con molti operatori, tra cui EasyJet, ma non solo, e stiamo registrando una grande attenzione sulla capacità progettuale di Fs», ha poi aggiunto Battisti spiegando che «presto saremo nelle condizioni di poter annunciare qualcosa di concreto».