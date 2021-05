Alitalia paga metà stipendio ai dipendenti. I commissari: «In attesa del finanziamento»

Alitalia paga solo metà stipendio ai dipendenti: lo fanno sapere i commissari in una comunicazione ai lavoratori. «A seguito dell'approvazione di ieri del finanziamento per Alitalia, ed in attesa dei tempi necessari alla effettiva erogazione dello stesso, provvediamo in ogni caso al pagamento, con valuta domani 28 maggio, del 50% degli stipendi», spiegano Fava, Leogrande e Santosuosso. «Stiamo lavorando per accelerare il pagamento del rimanente 50%, che sarà accreditato non appena avremo evidenza circa i tempi di erogazione delle risorse stanziate per la compagnia», aggiungono.

