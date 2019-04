​Alitalia, Di Maio: «Va tutto per il meglio, presto buone notizie»

Luigi Di Maio torna a parlare dell'Alitalia. «Sta andando tutto per il meglio, ma serve molta prudenza e attenzione. Nei prossimi giorni avremo buone notizie». Così il vicepremier Di Maio su Alitalia. «Sia i commissari che l'ad di Ferrovie dello Stato stanno facendo un lavoro molto attento, con l'obiettivo di rilanciare Alitalia, che a febbraio è stata la compagnia aerea più puntuale del mondo», afferma Di Maio a Torino per presentare la 'casa delle tecnologie emergentì. «Il lavoro che stanno facendo i commissari e le Ferrovie con Delta, nonché le manifestazioni di interesse arrivate, dimostrano - conclude - che è una compagnia competitiva».

«A noi serve restare dentro, non solo per i livelli occupazionali ma per le strategie turistiche dei prossimi 15 anni». Così il vicepremier Luigi Di Maio, a Torino per presentare la 'casa delle tecnologie emergentì, sulla presenza dello Stato all'interno di Alitalia.



