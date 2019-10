Alitalia, si complica il salvataggio. Irritazione di Palazzo Chigi su Atlantia

Ultimo aggiornamento: 21:22

Si complica il salvataggio di Alitalia. E' durato circa un'ora il vertice a Palazzo Chigi sulla crisi della compagnia. Presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Secondo indiscrezioni stampa al centro dell'incontro ci sarebbero state le perplessità avanzate da Atlantia a Patuanelli sul piano industriale della compagnia e le modifiche richieste per poter proseguire nell'operazione.«Irritazione comune» è emersa, a quanto si apprende da una fonte ministeriale, nei confronti di Atlantia nel vertice di governo su Alitalia tenutosi questo pomeriggio a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i ministri interessati dal dossier. Il vertice è stato convocato anche in seguito alla missiva inviata da Atlantia al ministero dello Sviluppo economico in cui sono state espresse perplessità sul piano di rilancio della compagnia.La frenata di Atlantia. Non un dietro-front, ma certamente la volontà di dettare condizioni irrinunciabili rispetto alla partecipazione alla Newco Alitalia. La lettera inviata da Atlantia al governo mette in evidenza una situazione di incertezza legata alla volontà espressa dalla componente governativa di procedere alla revoca della licenza della concessione alla società Autostrade per l'Italia.Il termine per l'offerta vincolante è fissato improrogabilmente il 15 ottobre, ma gli accordi sulla carta con Fs e Delta Air Lines rischiano di essere compromessi, anche alla luce delle dichiarazioni di Stefano Buffagni, viceministro allo Sviluppo economico, a margine dell'Assemblea di Assolombarda svoltasi oggi a Milano, il quale ha respinto qualsiasi tipo di condizione dettata da Atlantia e invitato Delta Air Lines a prevedere maggiore spazio ad Alitalia sulle rotte intercontinentali verso gli Usa, ritenendo la quota del 10% che il vettore americano si è riservato insufficiente a dettare la linea.In mattinata si erano visti invece i commissari dell'ex compagnia di bandiera con i vertici dei partner che dovrebbero presentare un'offerta: il direttore generale di Atlantia Giancarlo Guenzi e l'amministratore delegato di Fs Gianfranco Battisti.Irritati anche i sindacati della Fit-Cisl, con il segretario Salvatore Pellecchia che chiede «un atto di responsabilità di tutte le parti interessate. Il ministro dello Sviluppo Economico che gestisce il dossier ci dovrebbe convocare per aggiornarci sull'evolversi della situazione, visto che egli stesso ha ripetuto più volte che il 15 ottobre è il termine ultimo per addivenire a un accordo che vada in quella direzione e che questi colpi di scena influiscono negativamente sul buon clima organizzativo che i commissari sono riusciti a determinare con il loro operato».