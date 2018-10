Agroalimentare, la truffa corre anche a tavola: più di 1 italiano su 5(17%) vittima di frodi alimentari nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -fanno registrare un balzo delle notizie di reato nel settore agroalimentare che si estendono ai principali comparti. E' quanto afferma Coldiretti sulla base dei risultati operativi dei circa 25mila controlli effettuati dal Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) nei primi otto mesi dell'anno, resi noti al Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione a Cernobbio.con l'acquisto di cibi fasulli, avariati e alterati ed effetti anche sulla salute, secondo l'indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che ben l'88% dei cittadini nel momento di fare la spesa è preoccupato dell'idea che nei negozi ci siano in vendita prodotti alimentari pericolosi per la salute.dietro ai quali spesso si nascondono, infatti, ricette modificate, l'uso di ingredienti di minore qualità o metodi di produzione alternativi ma – denuncia la Coldiretti –come è confermato dall'escalation dei sequestri. Le difficoltà economiche hanno costretto molti italiani a tagliare la spesa alimentare e a preferire l'acquisto di alimenti più economici prodotti spesso a prezzi troppo bassi per essere sinceri,