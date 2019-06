© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Stiamo andando verso un, basato su una: nuovi servizi e nuove opportunità per le persone e per la crescita economica., contribuisce ad attuare delle direttive europee, anche anticipandole, come i servizi offerti al sistema e ai consumatori dal".Questo è quanto afferma, Presidente e AD di, intervenendo al convegno "Digitalisation in energy: challenges and opportunity for consumers and security of the system", nell'ambito dell'annuale Settimana europea dell'Energia sostenibile (EUSEW)."Le tecnologie digitali – continua Péruzy - stanno rendendo i. I progressi consentiranno una gamma di nuove applicazioni digitali, a disposizione di un consumatore sempre più proattivo".Il primo passo è fornire ai consumatori l'accesso ai propri dati sull'utilizzo di energia, in modo da rendere possibile la disponibilità dei dati in modo trasparente, sicuro e regolamentato."Per la gestione dei flussi di dati, il Sistema Informativo Integrato, è un: oltre a ridurre i costi, riduce le barriere all'ingresso per i nuovi operatori, creando condizioni di parità nei complessi mercati dell'energia. È proprio grazie al SII che oggi è disponibile ile, da luglio, il Portale Consumi sempre gestiti da– conclude Péruzy. Sono strumenti che stimolano la competitività:, i consumatori possono davvero valutare l'offerta migliore per le proprie esigenze".non può fare a meno di un efficace albo dei venditori, cruciale per la concorrenza, e un innovativo e trasparente modello di gestione degli oneri di sistema.