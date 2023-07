Martedì 25 Luglio 2023, 21:01

Acea chiude il primo semestre dell’anno con risultati in netta crescita e lavora a un nuovo piano industriale che punti allo sviluppo dei tre settori forti in cui opera: idrico, elettrico e ambiente, considerando anche la necessità della remunerazione dei suoi azionisti. Da gennaio a giugno, la multiutility guidata da Fabrizio Palermo ha messo a segno un utile netto rettificato di 144 milioni, in rialzo del 6% rispetto ai sei mesi 2022, e il margine operativo lordo si è attestato a 670 milioni, con una crescita del 3%. Gli investimenti, invece, nei primi sei mesi del 2023 sono cresciuti del 9%, a 503 milioni, e l’indebitamento finanziario netto è stato di 4,7 miliardi.



I TRE BUSINESS

«In un contesto difficile, caratterizzato dall’aumento dei tassi di interesse e della volatilità dei prezzi - ha spiegato Palermo - Acea ha avviato azioni finalizzate all’incremento dell’efficienza operativa e a un potenziamento mirato degli investimenti, garantendo la crescita dei risultati economici e una solida struttura finanziaria». Il futuro del gruppo sarà delineato con più precisione nei prossimi mesi, entro l’autunno, con il nuovo piano industriale.



L’obiettivo è continuare a sostenere la crescita infrastrutturale del Paese. Nei prossimi anni Acea vuole dedicare la massima attenzione ai target che si è posta, anche lato investimenti, puntando a sostenere la crescita dei suoi tre business principali, ma con una forte focalizzazione sul mantenimento di adeguati livelli di remunerazione del capitale e al tempo stesso con una forte attenzione sulla gestione della cassa. Tra gli obiettivi posti dalla dirigenza c’è anche lo sviluppo di nuove capacità di rinnovabili per far fronte alla transizione energetica. «La nostra focalizzazione - ha detto Palermo - è di mantenere un importante ritorno sugli investimenti per i nostri azionisti. Lo faremo puntando sul presidio di un posizionamento nei tre settori in cui operiamo».



GLI IMPIANTI

Secondo l’ad, poi, una delle sfide per il futuro della società è quella dei grandi impianti, «come il termovalorizzatore da realizzare a Roma e quello già presente a San Vittore». Come ha ricordato lo stesso Palermo, infatti, Acea «sta partecipando alla gara per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma e lavora al progetto per la quarta linea dell’impianto di San Vittore». La manifestazione di interesse per la nuova struttura che verrà costruita nella Capitale è stata presentata lo scorso primo marzo. L’obiettivo dell’azienda è «soddisfare anche eventuali nuove esigenze di impianti nel Centro Italia». Sempre in riferimento a Roma, poi, il gruppo punta a potenziare e digitalizzare la rete elettrica.