Instagram perde due dei suoi cofondatori: Systrom e Krieger lasciano la società

perde due dei suoi cofondatori:lasciano la società a cui avevano dato vita nel 2010 «per tornare a esplorare la nostra curiosità e creatività», ha reso noto Systrom, che è anche ceo della compagnia. «Siamo pronti per il nostro prossimo capitolo», ha aggiunto, in un comunicato diffuso ieri sera.LEGGI ANCHELa piattaforma social per la condivisione di fotografie ha mille uffici in tutto il mondo e oltre un miliardo di utenti. Quando nacque come startup, aveva 13 dipendenti. Nel 2012 è stata acquistata da Facebook per un miliardo di dollari.«Costruire cose nuove richiede un passo indietro, di capire cosa ti ispira e incrociarlo con ciò di cui ha bisogno il mondo. Questo è quanto intendiamo fare», conclude la nota. Systrom e Krieger erano compagni di corso all'università di Stanford.