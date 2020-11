Detto Fatto, tutorial per essere sexy al supermercato, è bufera: «Donne ridicolizzate»

Una ragazza con tacchi alti, strizzata in degli short cortissimi e con la pancia di fuori, insegna alle donne come fare la spesa al supermercato in maniera sexy. Un vero e proprio tutorial, con tanto di carrello e scaffali, per essere femminili anche al supermarket. E' il siparietto mandato in onda su Rai 2 nella trasmissione Detto Fatto condotta da Bianca Guaccero che ha scatenato le critiche del web. «Un momento imbarazzante di televisione di cui non si sentiva davvero il bisogno», tuona qualcuno. E come dargli torto?

"Donna con le palle", "Auguri e figli maschi": il linguaggio sessista raccontato dai giovani

Ora, fermo restando che vestite così (forse) ci andremmo a ballare in discoteca, che quando al supermercato vediamo un prodotto nello scaffale più in alto di certo non pensiamo ad «inarcare la schiena per tirarci su» o «ad alzare il ginocchio per rendere la situazione più intrigante» ma ci arrampichiamo tipo Spiderman (spesso senza riuscita) e che dopo una giornata di lavoro, bambini, faccende di casa e appuntamenti vari, l'ultima cosa a cui pensiamo quando andiamo a fare la spesa è di «rendere le corsie del supermercato il nostro palcoscenico», perché più che Jessica Rabbit assomigliamo al coniglio, la domanda è: ma era davvero necessario tutto questo? Un programma del 2020 che ci riporta indietro di anni.

«Io non so se credere a quello che sto guardando - scrive un utente su Twitter - sembrano quelle situazioni equivoche da commedia sexy degli anni '70». C'è tutto: la musichetta sexy di sottofondo, lo sguardo ammiccante. E per chiudere in bellezza, alla fine del tutorial, la ragazza della spesa improvvisa anche un balletto sexy dove il carrello diventa uno pseudo sgabello stile "Nove settimane e mezzo". «Qui è quando non c''è fila alla cassa», scherza qualcuno. Ma c'è poco da ridere.

Il tutorial su come fare la spesa MA COSA pic.twitter.com/NNjuto6K7J — Trash Italiano (@trash_italiano) November 25, 2020

«Se cade qualcosa lo raccogli e lo rimetti sullo scaffale, soprattutto se sono biscotti o patatine, imparate giovinotte», ironizzano sul web . «Allora ecco perché c'erano tutte quelle file al supermercato a marzo». Ma sono tanti i commenti che riportano l'attenzione sull'inopportunità di mandare in onda scenette che ridicolizzano la donna, soprattutto nei giorni in cui la violenza sulle donne è al centro dell'attenzione di dibattiti politici: «Quanto più la donna cerca di affermarsi come uguale in dignità, valore e diritti all'uomo, tanto più l’uomo reagisce in modo violento. Oggi è la giornata contro la violenza alle donne metti like e condividi per far capire che in questo mondo non serve questo». E le condivisioni si sprecano.

C’È ANCHE IL SEGUITO: SE DOVESSE CADERVI QUALCOSA pic.twitter.com/NudVVIc5le — Trash Italiano (@trash_italiano) November 25, 2020

