Imprenditore di 49 anni stroncato dalla legionella, era uno sportivo

Una morte improvvisa dovuta con tutta probabilità alla legionella, ha colpito Andrea Martella, 49 anni di Montesilvano. Molto conosciuto a Montesilvano, nel quartiere di Villa Carmine, e a Cappelle sul Tavo, dove produceva infissi nella sua azienda Il Falegname ereditata dal padre, fino a pochi giorni fa nessuno dei conoscenti o familiari poteva immaginare quello che stava per accadere.

Lo racconta uno dei suoi tanti amici, il vice sindaco Paolo Cilli: «Venerdì scorso Andrea era una persona in piena salute, poi sarebbe andato in ospedale per accertamenti per qualche malore, e la morte improvvisa dell'altra sera che ci ha lasciati increduli, pare per aver contratto, non si sa come, la legionella».

Andrea Martella era anche molto conosciuto in ambito sportivo: con l'amico Federico Sacchini, detto Putipù, condivideva la passione per il calcetto: «Andrea era una persona dinamica e attiva; è stato tra i fondatori della storica squadra di Montesilvano Daniele Cericola». Martella lascia la compagna e una figlia di 12 anni, che non hanno neanche potuto vederlo per l'ultima volta, per le precauzioni contro l'eventuale contagio del batterio che lo ha stroncato prematuramente.