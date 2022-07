Giovedì 14 Luglio 2022, 08:17

«Sogno di fare la modella, ma non rinuncerò mai al mio primo traguardo». Già perché Sara Pilla, 22 anni, non è solo una Miss, ma è anche una delle primissime donne gondoliere di Venezia. Cantautrice, aspirante modella, dopo essere passata alla prima selezione veneziana ora è in lizza per il titolo di Miss Veneto nella grande kermesse nazionale. Originaria del Sestiere di San Polo, ha già realizzato il suo primo sogno lo scorso 21 febbraio, superando l'esame più importante della sua carriera, quello di gondoliera. Un traguardo che, dopo Giorgia Boscolo che dieci anni fa aprì la strada, è appannaggio oggi di sole cinque donne in tutta Venezia. Ma Sara Pilla ha davvero tanti interessi. «Il canto - si racconta -, le sfilate e la gondola. E non rinuncerei a nessuna delle tre! Mai, per nulla al mondo. Sono attualmente in gara per le prefinali regionali di Miss Veneto. È la prima volta che partecipo, vorrei rappresentare la gondola, Venezia e tutta la mia regione, questa cosa per me è molto importante. Per lavoro vado spesso a Milano, ma è e resterà per sempre Venezia la città che ho nel cuore».

BELLEZZA DI CASA

Sara Pilla è nata qui. Suo padre e suo nonno erano gondolieri. Anche il suo bisnonno lo era, lavorava per l'antica casada Volpi. «Io sono cresciuta in gondola con mio padre, ma ora studio anche canto a Milano, sono una cantautrice, compongo al pianoforte, ho frequentato il Liceo Musicale Marco Polo di Venezia e ho sempre avuto la passione per il canto. Ora studio con Giancarlo Genise, un importante insegnante del settore che ha lavorato anche con Laura Pausini, e protagonista nella trasmissione All toghether now». Quando i turisti la notano vogare lungo i canali di Venezia restano sbalorditi. «È un lavoro inusuale, me ne rendo conto, ma è un bellissimo mestiere. Oltre ad essere sempre a contatto con la gente, si lavora immersi nella bellezza e nell'arte. Sono veramente contenta che finalmente ci siano anche delle donne, è importante dimostrare che possiamo farcela, a volte non è così scontato che una donna possa fare tutto ciò che vuole, anche i lavori fisici che possono essere più pesanti».

Per raggiungere il suo traguardo Sara Pilla ha dovuto superare un esame sia teorico che pratico. Serve imparare i nomi dei canali, qualche regola marittima e della navigazione, un po' come per la patente nautica. D'altronde, per sua stessa ammissione, la Venezia che ama di più è quella meno affollata, con i suoi canali nascosti che grazie alla sua esperienza riesce a far scoprire ai turisti.

«Sono entrata con l'ultimo concorso all'interno della categoria della conduzione familiare. All'esame di pratica, lo scorso 21 febbraio, c'è stato un momento complicato, fino a quel momento splendeva il sole e quando è toccato a me portare la gondola ha iniziato a diluviare, ma poi è andato tutto fortunatamente benissimo. Ho un legame speciale con l'acqua e il mare: guido anche la barca e non mi sposterei mai da Venezia. La scelta di provare a fare la gondoliera l'ho presa quindi come un'opportunità importante di dare un sostegno e una sicurezza alla mia famiglia. Ma anche per valorizzare le donne». I turisti a Venezia la guardano ancora stupiti. Alla sua prima uscita è rimasta in silenzio. Poi dopo dieci minuti si è aperta e ha fatto scoprire ai suoi ospiti degli scorci inediti della città che ama di più.