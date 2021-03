La campagna #HereToBeHeard che vuole dare voce a ogni donna

Non importano l’etnia, l’età, l’orientamento sessuale, la religione o le capacità: con #HereToBeHeard si dà voce ad ogni donna. Si tratta di un'iniziativa internazionale che raccoglie le voci di centinaia di donne a livello globale, per dare vita a un coro multiculturale che racchiuda intenti e suggerimenti concreti su cosa può dare forma a una società più inclusiva, capace di accogliere e valorizzare anche il talento femminile. Le risposte creano la base per le azioni future per colmare il divario di genere e garantire pari opportunità.

Il progetto #HereToBeHeard fa parte del Full Potential Program di Mars, una piattaforma volta alla promozione della parità di genere sul posto di lavoro, nelle comunità dei fornitori e nel mercato in cui l’azienda opera; avviata nel novembre 2020, il Full Potential Program mira a ridurre il gender gap attraverso delle iniziative mirate.

Attualmente, le donne rappresentano il 51% della popolazione mondiale e il loro contributo al PIL mondiale è di 28 trilioni di dollari. Eppure queste voci spesso non vengono ascoltate come dovrebbero. Anche prima della crisi da Covid-19 le Nazioni Unite stimavano che ci sarebbe voluto più di un secolo per colmare il divario di genere: la pandemia ha inficiato il progresso nella parità di genere, facendolo retrocedere di 25 anni.

«Nel mondo che vorremmo domani – dichiara Cristiana Milanesi, P&O Director Mars South Europe and Global Sales Business Partner – la società è inclusiva e le donne raggiungono il loro pieno potenziale. Crediamo fortemente che investire nelle donne non sia solo la cosa giusta da fare per la prossima generazione, ma la cosa più intelligente per il business di oggi. Ci sono ancora molte cose da fare, per questo stiamo raccogliendo le testimonianze di tutte le donne, qualunque sia la loro provenienza, per dar vita a un nuovo corso, grazie a #HereToBeHeard».

La campagna ha il supporto dell’attrice americana vincitrice dell’Emmy Award Tammy Mowry-Housley, che assieme ad altri influencers come Poppy Jamie, Hani Sidow, Helen Wu e Kellie Gerardi ha raccontato la sua esperienza, invitando ogni donna a condividere il proprio punto di vista sul sito beheard.mars.com.

La fase iniziale di #HereToBeHeard con la raccolta delle voci femminili termina il 31 marzo. Le risposte vengono poi scrutinate dall’Oxford Future of Marketing Initiative (FOMI) presso la Said Business School dell’Università di Oxford. I risultati verranno pubblicati la prossima estate in uno studio redatto da Oxford per creare una base per le azioni della piattaforma Full Potential di Mars, che include le politiche adottate e sostenute da Mars nel suo impegno a favore delle pari opportunità per le donne.

