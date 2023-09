Sabato 23 Settembre 2023, 12:12

Donne che pedalano da sole. Sarebbe piaciuto al regista Bernardo Bertolucci il nome dell'iniziativa che coinvolgerà sulle Dolomiti friulane un pool di curiose e appassionate di e-bike, sulla scia del trend in ascesa del cicloturismo, confermato dal fatto che il 2024 sarà l'Anno Europeo della Bicicletta. Appuntamento dal 13 al 15 ottobre ad Arta Terme, in provincia di Udine, nel contesto delle Dolomiti friulane, per un weekend dove cicliste provenienti da varie regioni d'Italia, in ogni fascia di età (dalle più giovani alle "silver", fino alle senior) si ritroveranno per prendere parte a Woman E-Bike, l'evento per "Donne Che Pedalano da Sole": un fine settimana tutto al femminile per imparare a usare l'e-bike in libertà, specificatamente ideato per le signore (anche principianti) che vogliono capire come usare l'e-bike e potersi muovere in totale sicurezza, anche da sole.

L'iniziativa, promossa dal Consorzio Turistico Arta Terme, prevede un weekend fra valli e natura alpina incontaminata, mirato a scoprire i segreti tecnici per affrontare escursioni in e-bike con le necessarie nozioni sportive; senza dimenticare l'importanza di pause benessere, con sessioni di yoga e respirazione consapevole, ma anche suggerimenti per una corretta alimentazione.

Una tendenza, quella delle due ruote al femminile, in crescita. Dai tempi di Alfonsina Strada, prima donna a competere in gare maschili come il Giro d'Italia e pioniera della parità di genere nello sport, il ciclismo in rosa si è evoluto notevolmente, tanto che l'Unione Ciclistica Internazionale ha stabilito che dal 2025 il ciclismo femminile sarà strutturato esattamente come quello maschile. Il trend di crescita nel mondo della bici ha avuto un'impennata a cavallo della pandemia che, secondo il report Strava 2020, ha visto un aumento del 33 per cento di praticanti donne a livello globale, fra ottobre 2019 e settembre 2020: le under 30 hanno fatto da traino in questo comparto.Il binomio bici e donne è vincente anche in Italia: il rapporto 2023 "Viaggiare con la Bici" (di Isnart, Unioncamere e Legambiente) evidenzia che nel comparto del cicloturismo nel nostro Paese la presenza femminile sfiora il 45 per cento. L'evento Woman E-Bike è aperto anche a chi non ha precedente esperienza di bici elettrica, basta aver voglia di pedalare nel contesto alpino della Carnia dove si punta all'escursionismo sostenibile.A guidare il team di donne nelle pedalate off road sarà Andrea Trivellato, direttore tecnico della Scuola Nazionale Maestri di Mountain Bike. «Sulle ciclabili - spiega Trivellato - si vedono sempre più donne, sole o in compagnia di altre donne: molte non pedalano volentieri con gli uomini, poiché questi sono spesso in competizione e difficilmente si adattano a ritmi più lenti. Tuttavia, se ci spostiamo in fuoristrada la percentuale femminile scende vertiginosamente. Ciò avviene per il timore di perdersi, di dover affrontare ostacoli o pericoli, ma anche per scongiurare spiacevoli incontri. Lo stage di metà ottobre nasce per dare più consapevolezza alle partecipanti in fatto di sicurezza, tecnica di guida, orientamento e autosufficienza nella soluzione di piccoli inconvenienti».Durante le giornate di formazione e pratica si impareranno topics fondamentali: come scegliere la bici adatta, quali sono l'abbigliamento e gli accessori funzionali, come regolare la posizione in bicicletta e l'altezza della sella, i segreti per usare il cambio al meglio e far durare la batteria a lungo, come usare i freni in modo efficace, evitando il rischio di cadute accidentali, in che modo affrontare diversi tipi di terreno e pendenze, come risolvere i problemi tecnici. Per informazioni e iscrizioni: travel.silentalps.it/woman-e-bike.